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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı



: - Kurtarma ekibinin çalışmaları, - Yaralının araçtan alınışı ve ambulansa götürülüşü - İkinci yaralının çıkartılması, - Yolun trafiğe açılması - Malkara'da kamyonetin vince çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde kamyonetin vince çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, İ.Ç. (29) idaresindeki 09 PG 312 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Küçükhıdır Mahallesi'nde yol çalışması yapan Y.A.'nın kullandığı 77 AAF 837 vince çarptı.Kazada sürücü İ.Ç ve kamyonette yolcu olarak bulunan E.Ç. (32) ağır yaralandı.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Kamyonet içerisinde sıkışan yaralılar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye Amirliği Kaza Kırım Ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.Yaralılar ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle trafik akışı Malkara - Tekirdağ yolunda bir süre tek şeritten sağlandı.

Jandarma Trafik Kazası Yol Çalışması Direksiyon 

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