Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ'da trafik denetimi

Tekirdağ'da trafik denetimi

- Uygulama yapan ekiplerden detaylar - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetiminde, 261 sürücüye 100 bin 517 lira para cezası kesildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde, 261 araç sürücüsüne 100 bin 517 lira para cezası verildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmayan sürücüleri tespit ve kırmızı ışık ihlallerine karşı denetimlere devam ediyor.Kent merkezinde birçok noktada yapılan uygulamalarda, kemer takmayan ve direksiyon başında telefonla konuşan sürücülere cezai işlem uygulandı.Denetimler sonucunda 261 araç sürücüsüne toplam 100 bin 517 lira para cezası uygulanırken, biri motosiklet olmak üzere 12 araç trafikten men edildi.Trafik denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Para Cezası Kırmızı Işık Emniyet Kemeri Trafik Denetimi Cep Telefonu 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı