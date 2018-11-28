Tekirdağ'da trafik denetimi

- Uygulama yapan ekiplerden detaylar - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetiminde, 261 sürücüye 100 bin 517 lira para cezası kesildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde, 261 araç sürücüsüne 100 bin 517 lira para cezası verildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmayan sürücüleri tespit ve kırmızı ışık ihlallerine karşı denetimlere devam ediyor.Kent merkezinde birçok noktada yapılan uygulamalarda, kemer takmayan ve direksiyon başında telefonla konuşan sürücülere cezai işlem uygulandı.Denetimler sonucunda 261 araç sürücüsüne toplam 100 bin 517 lira para cezası uygulanırken, biri motosiklet olmak üzere 12 araç trafikten men edildi.Trafik denetimlerinin devam edeceği belirtildi.