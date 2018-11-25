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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Tekirdağ’da tekstil fabrikasında yangın

- Tekirdağ’da tekstil fabrikasında yangın

Fabrikanın çatısındaki yangın,

İlk Müdahale Tekstil Fabrikası Fabrika Jandarma Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında ufak çaplı yangın çıktı. Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Edinilen bilgilere göre olay Tekirdağ’ın Ergene İlçesi Misinli Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın akşam vardiyasındaki işçilerin çalıştığı sırada ilk anda belirlenemeyen bir nedenden ötürü başlayan yangını fark eden işçiler kısa sürede fabrikayı tahliye etti. Binanın çatısına sıçrayan alevlere ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve yangını büyümeden söndürdü. Olay nedeniyle fabrikaya sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen işçilere ilk müdahaleyi yaptı. (SŞ
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