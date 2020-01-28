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28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu: 416 adet tarihi eser ele geçirildi Haberi

Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu: 416 adet tarihi eser ele geçirildi Haberi

Ele geçirilen tarihi eserler ve define aramada kullanılan malzemeler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Jandarma İstihbarat 


- Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ergene İlçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri operasyonda toplam 416 adet tarihi eser ile define aramada kullanılan dedektör ve malzemeler ele geçirildi. Bir ihbarı değerlendiren Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa bir operasyon düzenledi.
İlçede ikamet eden H.İ.Y. adlı kişinin evine ve iş yerine yönelik adli mercilerden arama kararı alan jandarma ekipleri yaptıkları aramalarda 2 adet arama dedektörü, 2 adet metal arama çubuğu, 18 adet gümüş sikke, 370 adet bronz sikke, 5 adet bronz yüzük ve 18 adet bronz obje olmak üzere toplam 416 adet tarihi eser ele geçirdi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tarihi eserlere el koyan jandarma ekipleri H.İ.Y. adlı şüpheliyi de adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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