Tekirdağ'da sis

- Sisten detay görüntüler - Açıkta bekleyen gemilerden görüntü - Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.Kentte dün geceden beri etkili olan ve sabaha karşı yoğunluğunu artıran sis, özellikle şehir merkezi ile Tekirdağ - İstanbul, Tekirdağ - Malkara karayollarında görüş mesafesini kısalttı.Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metreye kadar düşerken, ekipler trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.Sisli havanın öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.Bu arada, sis, balıkçı barınağında bekleyen teknelerle güzel görüntüler oluşturdu.