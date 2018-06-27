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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ’da şiddetli yağış etkisini gösterdi

Tekirdağ’da şiddetli yağış etkisini gösterdi

Araçlardan ve şehirden yağış görüntüleri

( TEKİRDAĞ -HD) TEKİRDAĞ

Hafta Sonu Şiddetli Yağış 


- Tekirdağ’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış caddeleri ve sokakları adeta göle döndürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Tekirdağ ve Kırklareli için yapılan kuvvetli yağış uyarılarının ardından yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Kısa sürede etkisini hissettiren yağış, kuvvetlenerek bir anda caddeleri adeta göle döndürdü. Akşam saatlerinde bastıran kuvvetli yağış trafikte aksamalar yaşandı. Caddelerde dere görüntüsü oluşturan yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı. Yayalar ise saçaklar altında yağmurun dinmesini beklemek zorunda kaldı. Sağanak yağışlıların hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
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