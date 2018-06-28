Tekirdağ’da şiddetli fırtına ağaçlar devrildi, çatılar uçtu Video

-Kırılan ağaçlardan detaylar

-İtfaiye ve polis ekiplerinden detaylar

-Su temizleme çakışmalarından detayalar

-genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ )- Birçok hane ve işyerini su bastı- Belediye ve emniyet ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekliyor TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'da akşam saatlerinde birden bastıran şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatısı uçtu. İtfaiye ve TESKİ ekipleri su basan iş yerleri ve hanelerdeki suları temizleme çalışması başlattı. Tekirdağ’ın Merkez ilçesi Süleymanpaşa’da akşam saatlerinde bir anda bastıran şiddetli sağanakla birlikte cadde ve sokak araları göle döndü. Ağaçlar devrildi evlerin çatısı uçtu Şiddetli yağmurun etkisi ile birçok mahallede ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatısı uçtu, birçok iş yeri ve bodrum katında bulunan haneleri ise su bastı. Yağışla birlikte birçok elektrik direğinin telleri koparak yere düşerken, parke taşları da yağmurun etkisi ile yollara savruldu. Emniyet ve belediye ekipleri olumsuzluklara karşı hazır bekliyor Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye ekipleri ise yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekliyor. TESKİ ve İtfaiye ekipleri de su basan ev ve iş yerlerindeki suları tahliye ve temizleme çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan yağmur ve fırtınan etkisini kaybederken, yollarda maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.

