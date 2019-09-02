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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tekirdağ'da şaşkınlık veren kaza...Otobüs ile otomobilin arasında sıkıştı Haberi

Tekirdağ'da şaşkınlık veren kaza...Otobüs ile otomobilin arasında sıkıştı Haberi

olay yeri

Bild Servis Otobüsü 

-olay yerinde araçlar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir kadın, yoldan geçen otobüs ile otomobilin arasında sıkışarak yaralandı. Kaza, Hacıevhat Mahallesi eski pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilde temizlik yapan F.Ç. isimli kadın, servis otobüsünün yoldan geçtiği sırada iki aracın arasında sıkıştı. Yaralanan talihsiz kadın, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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