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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ'da sahte içki operasyonu

Tekirdağ'da sahte içki operasyonu

- Ele geçirilen satışa hazır içkiler - Operasyonlarda 8 kişi yakalandıTEKİRDAĞ (AA) - Sülemanpaşa ile Şarköy'de sahte içki ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova Mahallesi'nde bir adreste üzerinde daha önce de kullanılmış bandroller bulunan içki satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Operasyonda adreste birçok mükerrer bandrollü içki bulunurken firari zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Şarköy'e bağlı Hoşköy Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Operasyon sonucu 765 adet 3 litrelik şişelenmiş olmak üzere 3 bin 795 litre kaçak içki ile piyasadan toplanmış mükerrer 41 bin 800 adet bandrol ele geçirildi.M.K, S.U, E.A, M.K, E.M, S.Ö, H.G. ve E.V. gözaltına alındı.Her iki operasyonda ele geçirilen içkilere imha edilmek üzere el konuldu.

Sahte İçki Yılbaşı Firari Zanlı Harekete Geç Kaçak İçki 

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