Tekirdağ'da sağanak İzle

- Trafikte ilerleyen araçlar - Durakta bekleyen vatandaşlar - Şemsiye ile yürüyen vatandaşlar - Kentte etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kentte gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Hükümet Caddesi'nde sağanak nedeniyle yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı, trafik akışı zaman zaman aksadı.Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.