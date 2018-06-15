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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ'da Ramazan Bayramı İzle

Tekirdağ'da Ramazan Bayramı İzle

- Protokol üyelerinin bayramlaşması TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.
Tuğlalı Parkında gerçekleştirilen törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, AK Parti Tekirdağ milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, il protokolü ve çok sayıda daire amiri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Bayramlaşmanın ardından gelenlere kolonya ve çikolata ikram edildi.Etkinliğin ardından Vali Ceylan ve beraberindekiler, Süleymanpaşa Belediyesi Mutlukent Çay Bahçesi'nde bir süre sohbet etti.

Sivil Toplum Kuruluşu Siyasi Partiler Siyasi Parti Bayramlaşma Milletvekili 

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