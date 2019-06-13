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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tekirdağ'da PTT binasını su bastı Video

Tekirdağ'da PTT binasını su bastı Video

PTT BİNASINDA SU GÖRÜNTÜ VE SUYUN TAHLİYESİ

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Akalan 

-KUVVETLİ YAĞIŞ GÖRÜNTÜ

( TEKİRDAĞ )- Kuvvetli sağanak Tekirdağ'da etkili oldu TEKİRDAĞ

- Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. PTT Malkara Merkez Müdürlüğü binasını su bastı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaparak, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Beklenen yağış Malkara ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine sığınarak ıslanmaktan korundu. PTT Malkara Merkez Müdürlüğü binasını su bastı. Yağmurun etkisini kaybetmesiyle biriken su görevliler tarafından tahliye edildi. (HT-
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