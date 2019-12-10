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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Tekirdağ’da polisten kış lastiği denetimi İzle

Tekirdağ’da polisten kış lastiği denetimi İzle

UYGULAMADAN GÖRÜNTÜ

Polis Para Cezası Ticari Araç Kış Lastiği Polis Ekipleri 

-SÜRÜCÜNÜN KONUŞMASI
-DETAYLAR

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla Tekirdağ Malkara’da ekipler denetimlerde bulundu. Kar lastiği olmayan ticari araçlara 625 lira para cezası kesiliyor. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, D-110 Karayolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi girişinde denetim yaptı. Durdurulan araçların tek tek lastikleri kontrol edilerek, lastiklerde ölçümler yapıldı. Sürücüler kış lastiği uygulaması ile ilgili bilgilendirilirken, polis ekipleri kış lastiğinin nasıl olması gerektiğini anlattı. Kontrollerde kış lastiği, SRC belgesi ve yetki belgesi olmayan sürücülere toplam 6 bin 297 lira para cezası kesildi.
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