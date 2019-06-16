Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Tekirdağ'da plakasız araç duvara tosladı: 1 ağır yaralı

Tekirdağ'da plakasız araç duvara tosladı: 1 ağır yaralı

Kaza yapan araç, çekilme anı

( TEKİRDAĞ - ÖZEL) TEKİRDAĞ

Bild Ağır Yaralı Direksiyon Trol 


- Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen kazada plakasız bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi’nin Yuvam mevkiindeki bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir araç caddede süratli bir şekilde ilerlerken, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralanırken, çevredekiler Hasan U. (18) adlı sürücünün alkollü olduğunu iddia etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kaza sonrası ağır yaralanan Hasan U.'yu Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada hurdaya dönen araç ise olay yerine çağırılan çekici yardımı ile bulunduğu yerden çekildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı