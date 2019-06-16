Tekirdağ'da plakasız araç duvara tosladı: 1 ağır yaralı



- Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen kazada plakasız bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi’nin Yuvam mevkiindeki bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir araç caddede süratli bir şekilde ilerlerken, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralanırken, çevredekiler Hasan U. (18) adlı sürücünün alkollü olduğunu iddia etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kaza sonrası ağır yaralanan Hasan U.'yu Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada hurdaya dönen araç ise olay yerine çağırılan çekici yardımı ile bulunduğu yerden çekildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

