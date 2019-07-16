Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Tekirdağ’da 'Parçalı Ay Tutulması'

Tekirdağ’da 'Parçalı Ay Tutulması'

Parçalı ay tutulmasından detaylar

( TEKİRDAĞ ) Tekirdağ’da "Parçalı Ay Tutulması" TEKİRDAĞ

Sarılar Ay Tutulması Doğuş 


- Ay'ın tutulma öncesinde doğarken kızıla bürünmüş hali eşsiz manzaralar oluşturdu. 21.34’de başlayan "Parçalı Ay Tutulması" Tekirdağ’da merakla gözlendi. Türkiye'den de takip edilebilen “Parçalı Ay Tutulması” saat 21.34'te gerçekleşmeye başladı.
Tutulma öncesinde kızıla bürünmüş ayın doğuşu kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kırmızıya bürünen ayın önüne gelen bulutlar eşsiz görüntülerin oluşmasını sağladı. Parçalı ay tutulması Tekirdağ’da da merakla gözlendi. Ay'ın parçalı tutulduğunu gören kimi vatandaşlar zaman kaybetmeden telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.
Meydana gelen "Parçalı Ay Tutulması" devam ederken, tutulmanın saat 03.18'de sona ereceği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Türkiyeden Kanlı Ay Tutulması ManzaralarıTürkiyeden Kanlı Ay Tutulması Manzaraları
Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FoxDarüşşafaka Doğuş - Maccabi Fox
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı