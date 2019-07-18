Tekirdağ’da otomobil koyun sürüsünün arasına daldı... Çok sayıda koyun telef oldu Video

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir otomobil koyun sürüsüne daldı. Meydana gelen kazada çok sayıda koyun telef oldu. Olay, Muratlı Küçük Sanayi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Muratlı’dan Büyükkarıştıran istikametine gitmek üzere yola çıkan Y.D.'nin sevk ve idaresindeki 59 NC 744 plakalı otomobil, bir anda yola çıkan koyun sürüsünün arasına girdi. Otomobilin çarpmasıyla yaklaşık 10 koyun olay yerinde telef oldu. Sağ kalan 5 koyun ise sahibinin rızasıyla ölmeden önce kesildi. Kazanın etkisiyle otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kaza mahalline gelen emniyet ekipleri yolun güvenliğini sağlarken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

