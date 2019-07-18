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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tekirdağ’da ormanlık alan alev alev böyle yandı İzle

Tekirdağ’da ormanlık alan alev alev böyle yandı İzle

yangın anı

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Ormanlı Yangına Müdahale 


- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın anı vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Sağlamtaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sağlamtaş Mahallesi’ndeki itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. O anları anbean görüntülendi. Yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alanda otların zarar gördüğü belirtildi.
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