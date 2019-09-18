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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ’da orman yangını

Tekirdağ’da orman yangını

yangından görüntü

Ormanlı Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale Trol 

-helikopterle müdahale edilmesi
-röportaj
-ekiplerden görüntü
-detay

( TEKİRDAĞ )- Helikopter, arazöz ve itfaiyeler müdahale ediyor TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına helikopter ve çok sayıda ekip karadan müdahale ediyor.Edinilen bilgiye göre, Güneşli Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda orman arazözü ve itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına helikopter de müdahale etti. Yaklaşık 100 dönüm ormanlık alan ve anızın yandığı ifade edildi.
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