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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ’da öğretmenler günü kutlandı

Tekirdağ’da öğretmenler günü kutlandı

Törenden detaylar

Saygı Duruşu Öğretmenler Öğretmen Öğretmenler Günü 

-Çelenk sunulurken
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Tekirdağ Valiliği meydanında bulunan Atatürk anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından devam eden kutlama programda, Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Vali Yardımcısı Dr. Abdullah Kalkan, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İlçe milli Eğitim Müdürleri ve öğretmenler katıldı.
24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti. (HLD-
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