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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tekirdağ'da öğretmenin sosyal medya paylaşımı - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da öğretmenin sosyal medya paylaşımı - TEKİRDAĞ

- Zanlı adliyeden çıkarılırken Tekirdağ 'da öğretmenin sosyal medya paylaşımı - Muratlı ilçesinde, sosyal medyadaki küfürlü paylaşımı nedeniyle hakkında inceleme başlatılan ve açığa alınan öğretmen tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Muratlı ilçesinde, küfürlü sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında inceleme başlatılan ve açığa alınan beden eğitimi öğretmeni tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle öğretmen C.D.K. hakkında inceleme başlatarak, açığa alınmasına karar verdi.Öğretmen C.D.K. hakkında diğer bazı şikayetler nedeniyle de soruşturmalar bulunduğu belirtildi.Öğretmenin sosyal medya hesabındaki paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.D.K, tutuklandı.

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