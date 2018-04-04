Tekirdağ’da lalelerin renk cümbüşü

--Lalelerle fotoğraf çeken vatandaşlardan görüntü



( TEKİRDAĞ )- Tekirdağ lale çiçekleri ile renklendi TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da baharın sembolü olan lale çiçekleri park ve bahçeleri süsledi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarına ekilen lalelerin açmasıyla renkli görüntüler oluştu. Sahil dolgu alanı, ekilen lale soğanlarının açmasıyla kartpostallık görüntülere sahne oldu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar laleler ile fotoğraf çektirdi. Türk kültürün tarihi sembollerinden biri olan lale çiçeği Nisan ayıyla beraber park ve bahçeleri şenlendirirken, bu görsel ziyafet Mayıs ayına kadar sürecek. (İSM

