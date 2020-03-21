Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ’da Korona Virüs Polikliniği hizmet vermeye başladı

Tekirdağ’da Korona Virüs Polikliniği hizmet vermeye başladı

Poliklinikten detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Ayetler Hastane Semptom 


- Tekirdağ Devlet Hastanesinde korona virüs ile mücadele kapsamında Covid Polikliniği hizmete başladı.
Dünya genelinde Korona Virüs ile mücadele sürerken Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde faaliyet gösteren Tekirdağ 1. Kısım Devlet Hastanesinde Covid Polikliği açılarak hizmet vermeye başladı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tekirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Serhat Göçer, “Sağlık çalışanlarımıza, hem örnek hem destek olmak için Covıd polikliniğine idare olarak başladık. Bu süreçte hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Covıd polikliniğimiz 1.kısım hastane kantini arkasındaki Sağlık Kurulu Binasında şimdilik sabah 10:00 akşam 22:00 saatleri arası hizmet verecektir. Ateş ve öksürük yakınması olan hastalarımız direkt bu polikliniğe başvurabilir. Minimal semptomlu yani burun akıntısı, hafif boğaz ağrısı vb. şikayetleri olan vatandaşlarımızın evde izole olarak bu durumu atlatmaya çalışmaları gerekir. Tekirdağ Devlet Hastanesi Tekirdağ'ın Güvencesi” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Tuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş KayıpTuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş Kayıp
İstanbulun Meydanları Boş Kaldıİstanbulun Meydanları Boş Kaldı
Umre Yolcuları Karantina Yurtlarına GötürülüyorUmre Yolcuları Karantina Yurtlarına Götürülüyor
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı