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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ’da korkutan yangın İzle

Tekirdağ’da korkutan yangın İzle

OLAY YERİ

Elektrik Kablosu Uttu Çay Ocağı Yangına Müdahale Trol 

-İTFAİYE MÜDAHALE
-RÖPORTAJ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir binanın dış cephesinde çıkan yangın korkuttu. Camiatik Mahallesi Gazi Geçidi Sokak’taki binanın dış cephesinde açıkta bulunan elektrik kablosunun şase yapması dolayısıyla alev aldı. Olayı fark eden çarşı esnafı çay ocağı sahibi Ahmet Yarar, 110 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Binanın etrafında toplanan vatandaşlar da yaşananları merakla izledi.
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