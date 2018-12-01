Tekirdağ'da kış lastiği denetimleri başladı İzle

-SÜRÜCÜ İLE RÖPORTAJ



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Yük ve yolcu taşıyan ticari araçların yanı sıra Valilik kararıyla özel araçlar için de zorunlu kış lastiği uygulaması ve denetimleri bugün itibariyle Türkiye genelinde başladı.

Kar lastiği olmayan ticari araçlara 625 lira para cezası kesilecek. 1 Aralık’tan itibaren ticari araçlarda yürürlüğe giren ‘zorunlu kış lastiği uygulaması’ başladı.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne trafik polisleri, Hacıevhat Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde denetim yaptı. Durdurulan araçların tek tek lastikleri kontrol edilerek, lastiklerde ölçümler yapıldı. Sürücüler kış lastiği uygulaması ile ilgili bilgilendirilirken, polis ekipleri kış lastiğinin nasıl olması gerektiğini anlattı. Sürücüler yapılan uygulamadan memnun olduklarını, kış lastiklerini taktıklarını söyledi.



Uygulama esnasında konuşan Malkaralı bir vatandaş, “Herhangi bir sorunumuz yok. Günler öncesinden kış lastiklerimizi taktırdık” dedi.

(HT-

