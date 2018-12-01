Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ'da kış lastiği denetimleri başladı

Tekirdağ'da kış lastiği denetimleri başladı

POLİSİN UYARILARI

Polis Para Cezası Ticari Araç Kış Lastiği Polis Ekipleri 

-SÜRÜCÜ İLE RÖPORTAJ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Yük ve yolcu taşıyan ticari araçların yanı sıra Valilik kararıyla özel araçlar için de zorunlu kış lastiği uygulaması ve denetimleri bugün itibariyle Türkiye genelinde başladı.
Kar lastiği olmayan ticari araçlara 625 lira para cezası kesilecek. 1 Aralık’tan itibaren ticari araçlarda yürürlüğe giren ‘zorunlu kış lastiği uygulaması’ başladı.
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne trafik polisleri, Hacıevhat Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde denetim yaptı. Durdurulan araçların tek tek lastikleri kontrol edilerek, lastiklerde ölçümler yapıldı. Sürücüler kış lastiği uygulaması ile ilgili bilgilendirilirken, polis ekipleri kış lastiğinin nasıl olması gerektiğini anlattı. Sürücüler yapılan uygulamadan memnun olduklarını, kış lastiklerini taktıklarını söyledi.

Uygulama esnasında konuşan Malkaralı bir vatandaş, “Herhangi bir sorunumuz yok. Günler öncesinden kış lastiklerimizi taktırdık” dedi.
(HT-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı