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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tekirdağ'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Tekirdağ'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

OLAY YERİ GÖRÜNTÜ

Okul Binası Karbonmonoksit Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Karbonmonoksit Zehirlenmesi 

-OLAY YERİNDE KONUŞAN MAHALLE MUHTARI
-VATANDAŞ İLE RÖP
-JANDARMA EKİPLERİ GÖRÜNTÜ
-ÖLEN ŞAHSIN FOTOĞRAFI

( TEKİRDAĞ ) - 72 yaşındaki evsiz adam hayatını kaybetti TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam kaldığı binada ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'ndeki eski okul binasında yaşamını sürdüren ve kimsesi bulunmayan Recep Işık'tan haber alınmaması nedeniyle köylüler yaşlı adamın kaldığı yere gitti. Yaşlı adam, kaldığı okul binasında köylüler tarafından hareketsiz halde bulundu. Köylülerin ihbarı ile bölgeye gelen sağlık ekipleri, Recep Işık'ın öldüğünü belirledi. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Işık'ın binada yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülüyor.
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