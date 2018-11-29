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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tekirdağ'da kar yağışı (2) Video

Tekirdağ'da kar yağışı (2) Video



: - Kar yağışından detaylar Tekirdağ 'da kar yağışıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesine yılın ilk karı yağdı.Balkanlardan gelen soğuk hava ve kar yağışı Edirne'nin ardından Tekirdağ 'a da ulaştı. Kentin üst kesimlerindeki Hayrabolu'nun ardından Malkara ilçesinde de kar yağışı başladı.
Malkara İlçe Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, AA muhabirine, kar yağışı nedeniyle gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte kriz masası kurduklarını ifade eden Yurdakul, "20 aracımız ve tuz ile solüsyon makinelerimiz hazırda. Bütün mahallelerimize yetecek kadar ekip ve aracımız mevcut" dedi.

Muhabir Kar Yağışı 

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