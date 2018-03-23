Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ'da kablo hırsızlığı

Tekirdağ'da kablo hırsızlığı



: - - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi - İl merkezi ve ilçelerde haberleşme kablosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ve ilçelerinde çok sayıda haberleşme kablosu hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, il genelinde son iki yılda toplam 30 kez Türk Telekom'a ait haberleşme kabloları çalındı. Bunu araştıran jandarma ekipleri, şüphelilerin 34 KY 5719 plakalı kiralık bir otomobille Ergene ilçesinde olduğunu tespit etti.Ulaş Mahallesi'nde konuşlanan İl ve Ulaş Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.Şüpheliler C.Ç. (46), M.D. (39) ve İ.P. (35), jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt faaliyeti çerçevesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı'' suçlarından tutuklandı.

A Haber Jandarma Hırsız Avcılık 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı