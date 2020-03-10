Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Tekirdağ’da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu

Tekirdağ’da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu

- Doğalgaz bulunan kuyulardan detay görüntü

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Doğalgaz Kuyular Trol 


- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ’da yürütülen doğal gaz arama çalışmalarında iki noktada daha doğal gaz bulundu. Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca mahallesindeki iki kuyuda daha doğalgaz buldu. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalarını sürdüren TPAO, Kazakgöl-1 ve Doğu Pınarca-1 lokasyonunda doğal gaz buldu. Bölgede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğal gaz verileceği öğrenildi. (FB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Kahraman Komandolar Suriyeye UğurlandıKahraman Komandolar Suriyeye Uğurlandı
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Düzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyorDüzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyor
Yunan Sınırında Son DurumYunan Sınırında Son Durum
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı