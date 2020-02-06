Tekirdağ'da evde çıkan yangın paniğe neden oldu

-- İtfaiyenin müdahalesi

-- Ev sahibi bayanın feryatları



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerini seferber etti. Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Çiçek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın bahçesinde bulunan barakada lokma pişirilirken yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle alevler hızla büyüdü. Önlem olarak GAZDAŞ ekipleri apartmanın doğalgazını, TREDAŞ ekipleri ise elektriğini kesti. Yangın mahalline gelen itfaiye araçları ve itfaiye erleri yangını söndürebilmek için yoğun çaba gösterdi. Evin bahçesinde park halindeki yarı ticari aracın anahtarı da yangın bölgesinde kalınca panik yaşandı. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, soğutma çalışmaları da tamamlandı.



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