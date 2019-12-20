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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ'da emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'da emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

Adliyeden detaylar

İlk Müdahale Emekli Öğretmen Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Şahıs adliyeye sevk edilirken detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da emekli öğretmen tartıştığı şahsı bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı şahıs hayatını kaybederken emekli öğretmen tutuklandı. Olay Tekirdağ’ın Merkezi İlçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Baykallar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında iş yeri devri ve satışı nedeniyle husumet bulunan emekli öğretmen R.A. ile A.Ş. Baykallar mevkiinde bir sokakta buluştu. İş yeri devri satışı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce R.A., 33 yaşındaki A.Ş.’yi bıçakladı. Bıçaklı kavga sonucu ağır yaralanan A.Ş. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polise teslim oldu Şahsı bıçaklayan emekli öğretmen 65 yaşındaki R.A. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Emniyete götürülen emekli öğretmen buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan emekli öğretmen 65 yaşındaki R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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