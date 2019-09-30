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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tekirdağ'da domuzlar mısır tarlasını talan etti İzle

Tekirdağ'da domuzlar mısır tarlasını talan etti İzle

TARLA SAHİBİNİN ÇEKTİĞİ ZARAR GÖRMÜŞ ALANDAN GÖRÜNTÜ

Asad Yaban Domuzları Mısır Mısır Tarlası 

-DOMUZLARDAN ARŞİV GÖRÜNTÜ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde mısır tarlasına giren yaban domuzları hasada zarar verdi. Danişment Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Şaban Erol’un Değirmen Bayırı mevkiine ektiği mısır tarlasına domuz sürüsü girdi. Yaklaşık 6 dönümlük mısır tarlasını silaj yaptırdığı sırada zarar görmüş alanı fark eden çiftçi Erol büyük bir şok yaşadı. 2 dönüm ekili alanın kullanılamaz hale geldiğini ifade eden çiftçi Şaban Erol, zararının yaklaşık bin 500 lira olduğunu belirtti.
Şaban Erol, nadir görülen bu tür olayların tarlasında yaşanması nedeniyle üzüntü duyduğunu söyledi.


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