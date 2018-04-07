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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ'da cinayet - Bir anne ve 2 oğlu ölü bulundu

Tekirdağ'da cinayet - Bir anne ve 2 oğlu ölü bulundu

- Olay yerinden görüntüTekirdağ'da cinayet - Marmaraereğlisi'nde bir kadın ile 6 ve 8 yaşlarındaki iki oğlu evde ölü bulunduTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir kadın ile iki oğlu evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Karanfil Sokağı'ndaki Hayati B'ye ait evden bağrışlar yükselmesi üzerine komşular durumu jandarmaya bildirdi.Jandarma ekipleri eve geldiklerinde Güzel B. ile kadının ilk evliliğinden olan çocukları Arda E. (8) ve Erdinç E'yi (6) yerde ölü buldu.Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Güzel B. ile çocuklarının sopa veya benzeri sert cisimle öldürüldüğünü tespit ettiği öğrenildi.Güvenlik güçleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Güzel B'nin eşi Hayati B'nin olayın hemen ardından 17 yaşındaki öz kızıyla otomobille olay yerinden kaçtıklarını tespit etti.Jandarma ve polis zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Polis Jandarma Akalan Cinayet Trol 

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