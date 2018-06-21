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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tekirdağ'da çamura saplanan atı itfaiye kurtardı İzle

Tekirdağ'da çamura saplanan atı itfaiye kurtardı İzle

atın düştüğü yerden görüntü

-at sahibinin konuşması
-atın sahibiyle birlikte detayları
-detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 metre derinliğindeki çukurda çamura batan atı itfaiye ekipleri kurtardı. Gazibey Mahallesi Bağlar mevkiinde boş arazide otlayan bir at, sahibi Fehim Veysal’ın elinden kaçarak 3 metre derinliğindeki çukura düştü. Fehim Veysal, çamura saplanan atını kurtarmayı başaramayınca itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, atı kısa sürede bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan atını seven Fehim Veysal, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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