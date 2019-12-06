Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ’da beton mikseri devrildi: 1 yaralı Haberi

Tekirdağ’da beton mikseri devrildi: 1 yaralı Haberi

Beton mikserinden detaylar

İlk Müdahale Polis Hastane Su Kanalı Beton Mikseri 

-Yoldan detaylar
-Kazaya ilişkin detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da beton virajı alamayan beton mikserinin kanala devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Değirmenlatı Mahallesi İstanbul yolunun ilçeye girişinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul yolundan seyir halinde olan S.Ş. hakimiyetindeki 35 AJ 6621 plakalı beton mikseri ilçe girişindeki kavşakta virajı alamdan demir bariyerlere çarparak yolun kenarındaki boş beton su kanalına devrildi. Beton mikserinin devrilmesi ile sürücü yaralanarak araçta sıkıştı. Etrafta görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok 112 Acil Sağlık Ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile sürücü S.Ş. olduğu yerden çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Daha sonra su kanalına devrilen beton mikserinin bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı. (HLD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı