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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Tekirdağ'da başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı Haberi

Tekirdağ'da başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı Haberi

saldırıya uğrayan çocuktan detay

Köpek Sokak Köpekleri Saldırı 

-çocuk ile röportaj
-Tarkan Çulha ve esnaf Azim Yılmaz'ın konuşması
-köpeklerden detay görüntü

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı. Camiatik Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde sokak köpekleri, yürüyüşe çıkan 13 yaşındaki A.K isimli çocuğa saldırdı. Kaçmayı başaramayan çocuğun köpeğin saldırısı sonucu pantolonu yırtıldı. Herhangi bir yarasının olmadığını ifade eden A.K., çok korktuğunu ve pantolonunun yırtıldığını söyledi.

A.K., başıboş köpeklere çözüm bulunmasını istedi. Olayla ilgili konuşan esnaf Azim Yılmaz, "Bu olay üçüncü kez yaşanıyor. Köpekleri buradan toplamalarını istiyoruz" dedi.
Cadde sakini Tarkan Çulha ise, küçük yaşta çocukların başıboş köpeklerin saldırısına maruz kaldığını ifade etti.

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