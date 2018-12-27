Tekirdağ'da anne vahşeti...19 yaşında evlat katili oldu, bebeğin cesedini 2 gün valizde sakladı

-ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEN ÇIKARILMASI



( TEKİRDAĞ )- Önce doğurdu, sonra öldürdü TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda erkek arkadaşından hamile kalan 19 yaşındaki genç kız doğurduğu bebeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Genç kızın evde doğurduğu bebeğini boğarak öldürdükten sonra evinde sakladığı ve 2 gün sonra da hastaneye giderek öldüğünü söylediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre kan donduran olay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Çorlu Çeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki bir evde ikamet eden R.U (19) adlı genç kız birlikte yaşadığı ailesinin evinde habersiz bir şekilde erkek çocuk dünyaya getirdi. Doğumdan sonra ağlayan bebeğin ağzını kapatan R.U., bebeğin ölümüne neden oldu. Bebeği 2 gün boyunca evde bir valizin içerisinde saklayan R.U. adlı genç kız, önceki gece Çorlu Devlet Hastanesi’ne giderek ölü bebek dünyaya getirdiğini söyledi.



Ancak doktorlar R.U.’nun durumundan şüphelenince durumu polis ekiplerine bildirdi. R.U.’nun çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis konuyu Cumhuriyet Savcılığı’na bildirerek evde savcı nezaretinde inceleme yaptı. Evde doğumun gerçekleştiği odada kan örnekleri bulan polis ekipleri R.U. adlı genç kızı gözaltına aldı. Cumhuriyet Savcısı ve polisin evde inceleme yaptığı sırada R.U.’nun olayı itiraf ederek bebeğini öldürdüğünü söyledi.



R.U. erkek arkadaşı Ö.Ö., ile yaşadığı ilişki sonrasında hamile kaldığını belirtti.

Evde yapılan incelemenin ardından R.U., gözaltına alındı. R.U.’nun ailesinin ise kızlarından beklemedikleri bir olayla karşı karşıya kaldıklarını ifade ettiği kaydedildi. R.U.’nun erkek arkadaşı olan Ö.Ö.’nün de polis tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınan R.U ve Ö.Ö.’nün Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor.

