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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ’da 75 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Tekirdağ’da 75 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Operasyondan detaylar

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Göçmen Kaçakçılığı Akkale 

-Kaçak göçmenlerden detaylar
-Araçlardan detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Şok yol kontrol ve araması" esnasında durdurulan 3 araçta 75 kaçak göçmen ve göçmenlere organizatörlük yapan 3 kişi yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Tekirdağ Çanakkale D-110 karayolunda icra edilen "Şok yol kontrol ve araması" esnasında durdurulan 3 araçta yapılan kontrolde, 25 Pakistan 35 Afganistan ve 15 Bangladeş uyruklu toplam 75 düzensiz göçmen ve bunlara organizatörlük yapan 3 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada 4 adet şişme bot, 4 takım bot küreği ve 5 adet pompaya ve olaya karışan 3 araca el konuldu. Organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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