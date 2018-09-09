Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Tekirdağ'da 500 dönüm anız kül oldu İzle

Tekirdağ'da 500 dönüm anız kül oldu İzle

OLAY YERİ GÖRÜNTÜ

Hayvan Trol 

-YANGINLA İLGİLİ KONUŞAN TARLA VE ÇİFTLİK SAHİBİ AHMET BECERİK

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesi kırsalında çıkan yangında, 500 dönüm anız kül oldu. Korkutan yangın, civarda bulunan hayvan çiftliğine sıçramadan engellendi. Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi Zonya Çiftliği yanında bulunan Ahmet Becerik’e ait biçilmiş buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla çevreye yayılan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. 500 dönüm anız yanarken, itfaiyenin erken müdahalesi sayesinde alevler çiftliğe sıçramadan önlendi. Olayla ilgili konuşan tarla ve çiftlik sahibi Ahmet Becerik, “Bir kaç kişi tarafından tarla içinde ateş yakıldı. Yangına neden oldular. Bu adamlardan şikayetçiyim” dedi.
Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı