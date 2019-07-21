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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Tekirdağ’da 45 kişi dönerden zehirlendi iddiası

Tekirdağ’da 45 kişi dönerden zehirlendi iddiası

Hastaneden detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Mide Bulantısı Hastane Uttu Karın Ağrısı 


- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dönerden zehirledikleri iddiasıyla 45 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa İlçesinde bulunan Hükümet Caddesi’nde faaliyet gösteren bir dönerciden döner yiyen 45 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle çeşitli hastanelerin yolunu tuttu. Bunun üzerine 45 kişi tedavi altına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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