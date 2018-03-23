Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ'da 3 bin ücretsiz fidan dağıtıldı Haberi

Tekirdağ'da 3 bin ücretsiz fidan dağıtıldı Haberi

fidan dağıtımından detaylar

Öğrenciler 

-Ali Şen'in konuşması
-Vatandaşların konuşması

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da 21-26 Mart Orman Haftası ve Ağaç Bayramı kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 3 bin adet ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Tuğlalı Parkı'nda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından badem, ceviz, mazı ve dut ağaç fidanları dağıtıldı. 3 bin adet ağaç fidanı kısa sürede tükendi. Fidan dağıtımı sırasında vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle kısa süreliğine izdiham yaşandı. "Toplam 10 bin tane fidanı halkımızın eli ile toprakla buluşturacağız" Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, bu yıl içinde toplamda 10 bin fidanın dağıtılacağını belirterek, "Tekirdağ’da Orman Haftası çerçevesinde halkımıza ücretsiz fidan dağıtıyoruz. Burada 2 bin adet fidan dağıtacağız. Dün Malkara ilçesinde bin adet fidan dağıttık. Etkinliklerimiz fidan dağıtımının dışında, fidan dikim etkinlikleri şeklinde de devam ediyor. Mart ayı içerisinde bu etkinliklerimizi de tamamlayacağız. Geçen hafta 3 STK’mızın katılımıyla Tekirdağ’ın Banarlı mahallesinde 4 bin adet fidan diktik. Önümüzdeki hafta okul öğrencileri ve kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla Kumbağ’da 2 bin adet daha fidan dikeceğiz. Burada 3 bin fidan daha dağıtmış oluyoruz. Okul bahçeleri için Saray, Çerkezköy ilçelerinde de bin adet fidan önümüzdeki haftalarda dikilecek. Toplam 10 bin tane fidanı halkımızın eli ile toprakla buluşturacağız" dedi.
Bahçesine ekmek için dağıtılan fidanlardan alan Remzi Sancaklı ise "Para olarak değeri pek olmasa da büyük bir jest bu. Bu fidanları dağıtanlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Emine Toprakal ise, ağaçların korunması gerektiğini ifade ederek dağıtılan fidanlar için yetkililere teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı