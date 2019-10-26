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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ’da 29 kaçak göçmen yakalandı İzle

Tekirdağ’da 29 kaçak göçmen yakalandı İzle

SAVCILIK GÖRÜNTÜ

Kaçak Göçmen Adli Kontrol Jandarma Tutuklama Talebi Göçmen Kaçakçılığı 

-JANDARMA GÖRÜNTÜ
-ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından göçmen kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 29 kaçak göçmen ile 4 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren Malkara İlçe Jandarma ekipleri, Izgar Mahallesi yol ayrımında yapılan yol kontrolünde bir minibüs ile iki otomobili durdurdu. Yapılan aramada, İran ve Afganistan uyruklu 29 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından 29 kaçak göçmen Tekirdağ İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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