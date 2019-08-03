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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ’da 141 kaçak göçmen ve 9 organizatör yakalandı

Tekirdağ’da 141 kaçak göçmen ve 9 organizatör yakalandı

operasyondan detay

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Karayolları Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Göçmen Kaçakçılığı 


- Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göç hareketleri ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında E-80 TEM otoyolu, D-100 ve D-110 karayolları üzerinde oluşturulan yol kontrol ve arama noktalarında 141 kaçak göçmen yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göç hareketleri ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele aralıksız devam ediyor. Jandarma ekiplerince Tekirdağ E-80 TEM otoyolu, D-100 ve D-110 karayolları üzerinde oluşturulan yol kontrol ve arama noktalarında 51 Pakistan, 32 Afganistan, 19 Bangladeş, 11 Cezayir, 6 Mısır, 5 Fas, 6 Eritre, 4 Sirilanka, 3 Irak ve 4 Somali uyruklu olmak üzere toplam 141 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere aracılık ve organizatörlük yapan 9 şüpheli de gözaltına yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (HLD-
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