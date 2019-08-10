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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ’da 118 litre kaçak içki yakalandı İzle

Tekirdağ’da 118 litre kaçak içki yakalandı İzle

jandarma girişinden detay

Jandarma Kahvehane Harekete Geç Kaçak Şarap Kaçak İçki 

-ele geçirilenlerin fotoğrafları

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan baskında, kaçak üretildiği tespit edilen 118 litre şarap ele geçirildi. Jandarma ekipleri, bayram öncesi kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yenidibek Mahallesi’nde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçen Malkara İlçe Jandarma ekipleri, bir ev ve kahvehaneye baskın düzenledi.
Yapılan aramada, 118 litre kaçak şarap ve 10 paket sarma sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.E., H.E ve S.T. hakkında işlem başlatıldı.
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