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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yapımı tamamlanmayan meydanın açılışını yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yapımı tamamlanmayan meydanın açılışını yaptı

Açılıştan detaylar

Yarış Basın Mensupları 

-İş makinelerinden detaylar
-Alandaki kumlardan ayrıntılar
-Kaldırımı dizilmemiş alandan detaylar
-Şerit çekilen alanlardan detaylar
-Açılış kurdelesinden detaylar
-Kadir Albayrak’ın konuşması

( TEKİRDAĞ ) - Tamamlanmadan ‘Bitti’ dedi TEKİRDAĞ

- CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yapımı tamamlanmayan meydanın açılışını yaptı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve açılışı 17 Temmuz 2019 olarak belirlenen Süleymanpaşa Katlı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi tamamlanmadan eksikliklere rağmen açılışı yapıldı. Daha iş makinelerinin içinde bulunduğu ve işçilerin içinde yapımına devam ettiği Katlı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesinin açılışına çok sayıda vatandaş davet edildi. Tamamlanmadan ‘Bitti’ dediEksik kalan yanlarına şerit çekilerek açılışı yapılan Katlı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi programında bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Akşamdan beri basın mensupları bir yarışa girdiler. Dediler ki burası biter mi bitmez mi. Bende burası bitecek dedim bitti” dedi.
Kadir Albayrak’ın konuşmalarından sonra kurdele kesilerek Katlı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi eksikliklere rağmen açılışı yapıldı. Tamamlanmayan Katlı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi projesinin tarihinde bitirilip bitirilmeme konusu daha öncede çeşitli tartışmalara neden olmuştu.
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