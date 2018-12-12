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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ beyaza büründü, vatandaşın yüzü güldü

Tekirdağ beyaza büründü, vatandaşın yüzü güldü

VATANDAŞLARIN KARLA İLGİLİ SÖZLERİ

Kar Yağışı 

-KAR MANZARALARI

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Malkara ilçe merkezinde sabah erken saatlerde yoğun şekilde başlayan kar yağışı, vatandaşları mutlu etti. Karla kaplı ilçe geneli beyaza büründü. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde sokağa çıkan vatandaşların kar yağışından memnun olduğu gözlendi. Malkara'da kış aylarının sert geçtiğini ifade eden esnaf Süleyman Mengütay, "Kar, sabah saatlerinde yaklaşık 2 saat lapa lapa yağdı. Kar yağışının ilçemizin elverişli topraklarına bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

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