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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ beyaza büründü

Tekirdağ beyaza büründü

KAR YAĞIŞI GÖRÜNTÜ

Kartopu Savaşı Kar Yağışı 

-KAR TOPU OYNAYAN GENÇLER
-SOKAKLARDAN GÖRÜNTÜ
-KAR BİRİKİNTİSİ OLAN ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoğun kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Araçlarda birikim yapan karı fırsat bilen gençler kartopu savaşı yaptı. Gece saatlerinde yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışı araçlarda ve zeminde birikim yaptı. Kar yağışına sevinen gençler, araçlarda biriken karları avuçlayarak kartopuna dönüştürüp, birbirlerine atarak, doyasıya eğlendi. Hava sıcaklığının -2 dereceye kadar düştüğü ilçede, kar yağışının sabaha kadar etkili olması bekleniyor.
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