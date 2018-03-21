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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ balı Türkiye birincisi, dünya üçüncüsü

Tekirdağ balı Türkiye birincisi, dünya üçüncüsü

Arıcı Hasan Basri Topsak'ın kovanların arasında çalışması

Yarış Kanserojen Madde Şampiyon Uluslararası Bronz Madalya 

-Türkiye şampiyonu dünya üçüncüsü unvanlı arıcı ile röportaj
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) - Tekirdağ'da üretilen bal uluslararası arıcılık kongresinde Türkiye birinciliği, dünya üçüncülüğü elde etti. TEKİRDAĞ

- Türkiye’de ayçiçeği üretiminde birinci sırada yer alan Tekirdağ’da, ayçiçeğinden üretilen bal Türkiye birincisi oldu. Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde üretilen bal, uluslararası arıcılık kongresinde Türkiye birinciliği, dünya üçüncülüğü elde etti. Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Karamehmet Mahallesi’nde arıcılık yapan Hasan Basri Topsak, ürettiği balla Türkiye birinciliği ve dünya üçüncülüğü elde etti. Topsak, ürettiği ballara Türkiye’nin dört bir yanından rağbet olduğunu söyledi.

İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı 45. Apimondia Arıcılık Kongresi kapsamında düzenlenen yarışmada monoflora kategorisinde Türkiye birinciliğinin yanında Amerika ve Rusyalı üreticilerin ardından dünya üçüncülüğünü elde eden Ergeneli arıcı Hasan Basri Topsak, "Arıcılığı 30 yıldan beri yapmaktayım. 2017 yılı kongresi Türkiye’de yapıldı. Ben de bu yarışmaya üretmiş olduğum ballardan gönderdim. Bu yarışma sonucunda da üretmiş olduğum Ayçiçek monoflora kristalize balımız dünya üçüncüsü oldu. Amerika ve Rusya’dan sonra benim üretmiş olduğum bal dünya üçüncüsü oldu" dedi.
"Dereceye girebilir diye düşünüyordum" Topsak, "Laboratuvarda bu ballar tahlil yapıldı. Bu tahlilde içinde kalıtım var mı, yani kalıtım yapan ilaç var mı, çünkü arılara kullanılan kalitesiz ilaçlar kalıtım yapmakta ve kanserojen madde içermekte buna baktılar. İçinde şeker var mı, şekerle mi yaptırılmış bal mı, glikoz var mı diye baktılar. Bunları baz aldılar. Tabii ki ben bu glikoz, şeker, kalıtım yapan ilaçları kullanmadığım için benim balım monoflora bireysel kategoride Türkiye birincisi, dünya üçüncüsü seçildi ve bronz madalya ile ödüllendirildim. Türkiye birincisi olacağım hiç aklımdan geçmedi ama üretmiş olduğum bala güveniyordum. Ben dereceye girebilir diye düşünüyordum içinde kalıtım olmadığı için. Bu da dünya üçüncülüğü getirdi bize" diye konuştu.
"Önemli olan insanlara hakiki bal yedirmek" "Önemli olan insanlara doğal, hakiki, bal yedirmek" diyen Topsak, "Benim bütün amacım zaten bu. Doğal bal yesinler, tadına baksınlar ben bunun için uğraşıyorum. Onun için zaten bu yıl da fiyatını arttırmadım bu balın. Gerçek bal yesinler diye bütün herkese Türkiye’nin dört bir tarafına bu baldan gönderdim. Bu baldan alanlar memnun kaldığı gibi ikinci defa, üçüncü defa hala bal isteyenler var. Sosyal medya hesaplarından yazışıyorlar, bal istiyorlar" şeklinde konuştu.
Karamehmet Mahallesi’ndeki bahçesinde 200 kovan arısının olduğunu kaydeden Topsak, arılarına gözü gibi bakıyor. Binlerce arının arasında dolaşan Topsak, arı sokmalarına karşı artık bağışıklık kazandığını söyledi.


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