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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tekerlekli sandalyesi ile engellilere örnek olacak - KIRKLARELİ

Tekerlekli sandalyesi ile engellilere örnek olacak - KIRKLARELİ

- KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür konuşması - Engelli Sadullah Daban ile röportajKIRKLARELİ (AA) - İstanbul'da yaşayan üniversite mezunu yüzde 90 engelli Sadullah Daban, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümüne kayıt yaptırarak diğer engellilere de örnek oldu.KLÜ'de 2019 - 2020 akademik yılı öğrenci kayıtları dördüncü gününde devam etti. Yüzde 90 engelli 49 yaşındaki Sadullah Daban da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine kayıt yaptırdı. Bedensel engelli öğrencinin kayıt işlemlerini Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür gerçekleştirdi.Şengörür, üniversitelerini tercih eden tüm öğrencileri tebrik ederek Daban'ın diğer engellilere örnek teşkil edeceğine inandığını ifade etti.
Daban ise 2005 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu söyledi.

Engellilerin daha görünür hale gelmesi için üniversiteye kayıt yaptırdığını anlatan Daban, şöyle konuştu:"Yasal düzenlemelerin ardından kamu binaları ve üniversitelerde bazı çalışmalar yapıldı. Biz geçmişte evden dışarı çıkamazken şimdi üniversiteye gidebiliyoruz. Üniversite personelinin de nazik davranması ve kabullenmesi bizi daha da görünür hale getirmeye başladı.
Mutluyuz. Öğrenmenin yaşı yok, beşikten mezara kadar devam edeceğiz."

Trafik Kazası Öğrenciler Üniversite Mezunu Engelli Öğrenci Tekerlekli Sandalye 

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