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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Tekerlekli sandalyeden kalkan dilenci zabıtadan böyle kaçtı

Tekerlekli sandalyeden kalkan dilenci zabıtadan böyle kaçtı

Zabıtanın dilenci ile konuşması

Akalan Kamera Duygu Sömürüsü Zabıta Tekerlekli Sandalye 

-Ayağına basamadığını anlatması
-Dilencinin aksayarak kaçması (Güvenlik kamerası)

( HATAY ) HATAY

- Hatay'da kendisine engelli süsü vererek dilenin bir kişi, zabıtaya yakalanınca sandalyeyi bırakıp kaçtı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Ekipleri ile birlikte gerçekleştirdiği denetim ve kontroller çerçevesinde; vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere göz açtırmıyor. Hatay’ın merkez Antakya ilçesi, İnönü Caddesi’nde ihbar üzerine operasyon düzenleyen 1. Bölge Zabıta Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, duygu sömürüsü yaparak para kazananların önüne geçebilmek amacıyla tekerlekli sandalyede dilencilik yapan ve hiçbir engeli bulunmayan dilenciyi tespit etti. Kendisini engelli gibi gösteren şahıs zabıta ekipleri tarafından cezai işlem yapılmak üzere sandalyeden kaldırılırken kaçarak izini kaybettirdi.
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